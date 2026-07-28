Duygusal açlık nedir? Stresle gelen yeme isteği sağlığı nasıl etkiliyor?

Yemek yeme davranışı her zaman fiziksel açlıkla ortaya çıkmıyor. Uzmanlar, stres, kaygı ve gerginlik gibi duygusal durumların yeme isteğini artırabileceğini belirterek, duygusal açlığın kontrolsüz yeme alışkanlıklarına dönüşebileceğine dikkat çekti. A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve Kameraman Mehmet Tekin konuyu görüntüledi, detayları aktardı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, duygusal açlığı tetikleyen nedenler ve bu durumla baş etme yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu.