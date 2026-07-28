Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangını kontrol altına almak için 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve toplam 135 personel bölgede görev yapıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çalışmalara 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi katılıyor.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması amacıyla ekipler havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor. Müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin kaynak metinde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.