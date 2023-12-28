28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mavi bültenle aranan DEAŞ üyesi için Interpol harekete geçti!

Mavi bültenle aranan DEAŞ üyesi için Interpol harekete geçti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 18:01
Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir şahıs, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yürütülen operasyon sonucu Kırıkkale’de kıskıvrak yakalandı.
Bursa’da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Bursa'da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Interpol’den DEAŞ operasyonu!
Interpol'den DEAŞ operasyonu!
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Çatıda tehlikeli çalışma!
Çatıda tehlikeli çalışma!
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Mahkeme B ismine ret verdi
Mahkeme B ismine ret verdi
Abi kardeşini öldürdü!
Abi kardeşini öldürdü!
Houston’da Swat müdahalesi!
Houston’da Swat müdahalesi!
Siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu
Siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu
Feci kazayı anlatan animasyon!
Feci kazayı anlatan animasyon!
Yüreğir’de kentsel dönüşüm projesi
Yüreğir'de kentsel dönüşüm projesi
Daha Fazla Video Göster