07 Ekim 2021, Perşembe
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Maske indi grip salgını patladı! Uzmanlardan kritik uyarı: Bu tarihe dikkat!
Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte grip vakaları arttı. Maske kullanımının da azalmasıyla üst solunum yolu enfeksiyonları her geçen gün artıyor. Peki nelere dikkat etmemiz gerek? Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.