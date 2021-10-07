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Maske indi grip salgını patladı! Uzmanlardan kritik uyarı: Bu tarihe dikkat!

A Haber
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Giriş: 07.10.2021 13:34
Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte grip vakaları arttı. Maske kullanımının da azalmasıyla üst solunum yolu enfeksiyonları her geçen gün artıyor. Peki nelere dikkat etmemiz gerek? Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Maske indi grip salgını patladı! MASKE İNDİ GRİP SALGINI PATLADI!
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