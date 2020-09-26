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Maske alırken nelere dikkat etmeli? Hangi maskeler koronavirüsten koruyor? İşte yanıtı

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Giriş: 26.09.2020 14:28
Güncelleme:26.09.2020 15:09
Yeni tip koronavirüs salgınında kritik öneme sahip maskeler nasıl üretiliyor? Hangi maskeler riskli? A Haber maske üretim fabrikasına girdi ve Kovid-19 salgınından koruyan maskelerin üretim aşamalarını görüntüledi. Merdivenaltı üretilen ve koronavirüsten korumayan maskeler en kolay nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...

Yeni tip koronavirüs salgınında kritik öneme sahip maskeler nasıl üretiliyor?

Hangi maskeler riskli? A Haber maske üretim fabrikasına girdi ve Kovid-19 salgınından koruyan maskelerin üretim aşamalarını görüntüledi.

Merdivenaltı üretilen ve koronavirüsten korumayan maskeler en kolay nasıl anlaşılır? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Erdal Kuruçay konuğuna sordu.

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Maske alırken nelere dikkat etmeli?
Maske alırken nelere dikkat etmeli?
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