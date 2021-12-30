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Marmaris’te sağanağa teslim oldu! Yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı

İHA
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Giriş: 30.12.2021 12:21
Muğla Marmaris’ te son 24 saat içerisinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Bir takım yollar heyelan nedeniyle kapandı, ev ile iş yerlerine su bastı.

Marmaris'in Muğla ilçesinde geçen gün akşam sularında etkili olan ve yer yer hızını arttıran sağanak yağışlar, toprak kaymalarına yol açarak kırsal mahalle yollarında kapanmalara sebep oldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İçmeler Mahallesinde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi ve bazı vatandaşların arabalarını su bastığı öğrenildi. Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.

İLÇEDE SEFERBERLİK

Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara muhtarlıklar, belediye ve kaymakamlık gereken yardımları ulaştırmak için seferber oldu.

24 SAATTİR YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam edilirken, öte yandan, kapanan yolların açılma çalışmaları ise belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yağışların, aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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