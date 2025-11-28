28 Kasım 2025, Cuma

Marmara’da lodos dindi; Tekirdağlı balıkçılar, 600 kasa balık avladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 28.11.2025 16:10
Marmara Denizi'nde 3 gün etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, rüzgarın dinmesinin ardından bu sabah avlanmaya çıktı. Balıkçılar, limana avladıkları 600 kasa istavrit, kolyoz ve sardalya döndü. Balıkçılar, teknelerinden kasa kasa balık indirirken; limanda hareketlilik yaşandı.
