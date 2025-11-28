Marmara’da lodos dindi; Tekirdağlı balıkçılar, 600 kasa balık avladı

Marmara Denizi'nde 3 gün etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, rüzgarın dinmesinin ardından bu sabah avlanmaya çıktı. Balıkçılar, limana avladıkları 600 kasa istavrit, kolyoz ve sardalya döndü. Balıkçılar, teknelerinden kasa kasa balık indirirken; limanda hareketlilik yaşandı.

