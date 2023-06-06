Marmara ondan sorulur! Boğaz'ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziran'da doğayı ve dünyayı korumak için olumlu çevresel eylemlerde bulunmaya yönelik küresel farkındalığı artırmak amacıyla kutlanmasına rağmen yeryüzü günümüzde halen bir çok çevre sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye Çevre Ajansı adına Marmara Denizi'nde yapılan denetim uçuşlarıyla hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor. Kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz uçağıyla denetimler yapılıyor, kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarına ceza uygulanıyor.