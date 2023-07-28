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Marmara Denizi'nde korku dolu saatler!

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Giriş: 28.07.2023 10:48
Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı.
Marmara Denizi’nde korku dolu saatler!
Marmara Denizi'nde korku dolu saatler!
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