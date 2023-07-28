28 Temmuz 2023, Cuma
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Marmara Denizi'nde korku dolu saatler!
Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı.