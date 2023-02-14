Marmara Denizi çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzman açıkladı

Korkutan görüntü Tekirdağ'dan geldi. Marmara Denizi 25 metre çekildi. Suların çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, günyüzüne çıktı. Öte yandan İstanbul'un Avcılar ilçesinde de bulunan Ambarlı Sahili'nde de deniz yaklışık 15 metre çekilmişti. Görüntüler herkesin aklına "depremle ilgisi var mı?" sorusunu getirdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.