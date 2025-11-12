Market işletmecisini kendisini darbettiği için öldürmüş

Adana’da Emrah Tutal’ı (38), işlettiği markette tabancayla öldüren Muhammed Kaplan (20), tutuklandı. Kaplan’ın, cinayetten bir gün önce parkta içki içerken Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Kaplan ifadesinde, “Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum” dedi.

