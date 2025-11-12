12 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Market işletmecisini kendisini darbettiği için öldürmüş
Market işletmecisini kendisini darbettiği için öldürmüş

Market işletmecisini kendisini darbettiği için öldürmüş

Giriş: 12.11.2025 14:34
Adana’da Emrah Tutal’ı (38), işlettiği markette tabancayla öldüren Muhammed Kaplan (20), tutuklandı. Kaplan’ın, cinayetten bir gün önce parkta içki içerken Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Kaplan ifadesinde, “Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum” dedi.
