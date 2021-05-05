Manisa'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

Manisa'da gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, bronz sikke ile birlikte tabanca, av tüfeği, dinamit lokumu ve dedektör ele geçirildi.