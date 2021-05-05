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Manisa'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

İHA
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Giriş: 05.05.2021 16:55
Güncelleme:05.05.2021 17:13
Manisa'da gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, bronz sikke ile birlikte tabanca, av tüfeği, dinamit lokumu ve dedektör ele geçirildi.
Manisa'da tarihi eser operasyonu!
Manisa'da tarihi eser operasyonu!
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