Manisa'da gece pazarına akın! Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, bugün için dün geceden kurulmaya başlanan pazara giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Vatandaşlar, tezgahlardaki ürünleri kısa sürede tüketti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Manisa'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 10 Nisan saat 00.00'dan itibaren 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Yasağın duyurulduğu 22.00'den itibaren vatandaşlar, market ve fırınların yolunu tuttu. Şehzadeler ilçesinde, geceden kurulmaya başlanan cumartesi pazarı da vatandaşların uğrak yeri oldu. Pazarda alışveriş yapanlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Tezgahlardaki ürünlerin ise kısa sürede tüketildiği gözlendi.