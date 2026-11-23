Başkan Erdoğan'ın zirve trafiği! İletişim Başkanlığından diplomasi belgeseli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 5 ayda 3'ü Türkiye'de, biri ABD'de gerçekleştirilen 4 önemli zirvedeki diplomasi trafiğini konu alan "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini yayımladı. Belgeselde Başkan Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği kritik görüşmelere ve zirvelerden özel görüntülere yer verildi.
Erkan SevenlerEditör
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