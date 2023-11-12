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Manisa Kula’da feci olay! Araba Gediz Nehri'ne uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 12.11.2023 18:41
Manisa'nın Kula ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun ile yanındaki annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen hayatını kaybetti.
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