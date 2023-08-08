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Manchester City’nin sahibinin yatı Bodrum’da

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Giriş: 08.08.2023 10:57
Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki "Blue" isimli ultra lüks yatı Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
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