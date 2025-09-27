27 Eylül 2025, Cumartesi

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Giriş: 27.09.2025 13:16
Olay, 22.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki fuar alanında K.A. ile N.Ö., B.Ö., G.Ö., M.Ö. ve S.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, aldığı bıçak darbesi sonucu K.A. yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen N.Ö., B.Ö., G.Ö., M.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
