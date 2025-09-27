Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Olay, 22.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki fuar alanında K.A. ile N.Ö., B.Ö., G.Ö., M.Ö. ve S.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, aldığı bıçak darbesi sonucu K.A. yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen N.Ö., B.Ö., G.Ö., M.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

