Malatya’da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Olay, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edilen Yasin Adıyaman'ı aile yakınları hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler Yasin Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünün ağır hastalık nedeniyle doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen Yasin Adıyaman'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN