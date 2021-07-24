24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Maçka saldırısında flaş gelişme: Emrah Danışman yeniden tutuklandı! Elindeki kırık şişe ile doktorun boğazını kesmişti
İki kadın arkadaşı ile Maçka Parkı'nda yürürken Emrah Danışman isimli kişiyle laf atma yüzünden tartışan Süleyman Dönmezler, boğazına saplanan kırık bira şişesiyle feci şekilde yaralanmıştı. Saldırı sonrası tutuklu yargılanan Emrah Danışman yargılandığı davadan tahliye edilince Cumhuriyet Savcısı tahliye kararına itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı kabul etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.