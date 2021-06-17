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Maçka Parkı’nda doktorun boğazının kesen o cani nasıl tahliye oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 11:54
Güncelleme:17.06.2021 11:55
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanını kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaralamıştı. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, tutuklu sanık Emrah Danışman, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Peki tahliye kararı nasıl çıktı? Gelişmeleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Tuba Arslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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O cani nasıl tahliye oldu?
O cani nasıl tahliye oldu?
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