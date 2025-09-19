19 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Mabel Matiz hakkında suç duyurusu! Gerekçe basın yayın yoluyla müstehcenlik
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 09:14
Sözde şarkıcı özde LGBT destekçisi Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısının sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı da harekete geçerek şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu şarkı sözleriyle ilgili CİMER’e binlerce şikayet başvurusu olduğu öğrenildi.
