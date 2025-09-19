19 Eylül 2025, Cuma
Mabel Matiz hakkında suç duyurusu! Gerekçe basın yayın yoluyla müstehcenlik
Sözde şarkıcı özde LGBT destekçisi Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısının sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı da harekete geçerek şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu şarkı sözleriyle ilgili CİMER’e binlerce şikayet başvurusu olduğu öğrenildi.