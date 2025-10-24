Lüks araçlarda büyük vurgun: Change çetesi çökertildi

24 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 24.10.2025 15:59
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, depremde hasar gören araçların şasi ve motor numaralarını lüks ithal araçlara uyarlayarak 300 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. “Proje araç” adı altında sahte belgelerle piyasaya sürülen 50 araçtan 43’ü ele geçirildi. Operasyonda 16’sı kadın 74 şüpheli yakalanırken, lüks araçlar Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.
