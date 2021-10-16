“Lucy” Jupiter’in yörüngesine gidiyor

Son dakika haberi... NASA, bugün Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 12 yıl görev yapacak Lucy uzay aracını fırlatacak.

Lucy'nin, gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemek üzere gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. Lucy'nin incelemesi beklenen fosillerin Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor. Bu süre içinde Lucy uzay aracı, yedi Truva asteroidini ziyaret edecek.

Bugün Türkiye saatiyle 12.30'da Atlas V roketiyle yapılması planlanan fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirilecek. NASA, 12 yıllık misyon için 12 yılda 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

NASA'nın bu misyonu, adını Afrika'da ünlü bir primat fosili olan Lucy'den aldı.

NASA yetkilileri, uzay aracının Güneş Sistemi'nin doğuşuna dair önemli bilgiler vereceğini tahmin ediyor.

Lucy misyonuna liderlik eden Hal Levison, Truva asteroitlerinin dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve Güneş Sistemi'nin nasıl geliştiğini anlamaya yardımcı olacağını söyledi.