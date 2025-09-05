Liderlerin ’uzun yaşam’ sohbeti! 150 yıl yaşamak ister misiniz?

Şanghay’daki liderler zirvesinde kameralara takılan bir sohbet, günlerde çok konuşuluyor. Rusya Lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, kendi aralarında “150 yıl yaşamanın mümkün olup olmayacağını” tartışıyordu. Liderlerin uzun yaşama dair görüşleri, akıllara “Gerçekten böyle bir şey mümkün mü?” sorusunu getirdi. Biz de uzmanlara sorduk: İnsan 150 yıl yaşayabilir mi? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN