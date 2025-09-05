05 Eylül 2025, Cuma

Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti! 150 yıl yaşamak ister misiniz?

Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti! 150 yıl yaşamak ister misiniz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 21:52
Şanghay’daki liderler zirvesinde kameralara takılan bir sohbet, günlerde çok konuşuluyor. Rusya Lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, kendi aralarında “150 yıl yaşamanın mümkün olup olmayacağını” tartışıyordu. Liderlerin uzun yaşama dair görüşleri, akıllara “Gerçekten böyle bir şey mümkün mü?” sorusunu getirdi. Biz de uzmanlara sorduk: İnsan 150 yıl yaşayabilir mi? İşte detaylar...
