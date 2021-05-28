Leyla Aydemir davasında avukattan şoke eden açıklama! Ses kaydı ve amcanın sözleri ortalığı karıştırdı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Leyla Aydemir'in kaybolduğu süre zarfında iddiaya göre arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi.