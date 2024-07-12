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Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu! Ziyaretçiler manzara karşısında büyüleniyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.07.2024 16:36
Görüntüler Van'ın Çaldıran ilçesinden. Bölgede bulunan Tendürek Dağı'nda lavların arasından çıkan kaynak suyunun oluşturduğu eşsiz manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
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