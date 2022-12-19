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Lapa lapa kar yağdı! Kartepe beyaza büründü

İHA
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Giriş: 19.12.2022 16:13
Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu.
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