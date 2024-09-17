Lahmacunda akılalmaz hile! İçinde neredeyse et yok

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan lahmacun, fırsatçıların hilecilerin yeni gözdesi oldu. Lahmacunu ucuza mal edip pahalıya satmak isteyen bazı uyanıklar lahmacundaki etin içine olmadık ürünler katmaya başladı. Üstelik bunu sıradan vatandaşların da anlaması neredeyse imkansız.

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