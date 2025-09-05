05 Eylül 2025, Cuma

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra arkadan çarptı!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra arkadan çarptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 19:36
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuzla Tepeören mevkii Ankara istikametinde seyir eden A.A, kontrolündeki 32 K 4985 plakalı kamyon, önünde hareket halinde olan 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldıktansonratedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik oluşurken, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol normale döndü.
