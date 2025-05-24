Kütahya’da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya'da işyeri, depo ve araçtan hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) F.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, D. B. isimli şüpheli tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Her iki hırsızlık olayına karışan şüpheli İ. F. A isimli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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