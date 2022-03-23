23 Mart 2022, Çarşamba
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Kuşadası’nda gazilere büyük vefasızlık! Asansörü olmayan lokale merdivenle çıkma çilesi
Aydın Kuşadası'nda Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin lokalini yıktıran Belediye Başkanı Ömer Günel, bir skandala daha imza atarak gazilere asansörsüz bir bina tahsis etti. Güneydoğu'da ayaklarını kaybeden gazi Volkan Güleç'i ikinci katta bulunan yeni lokale, jandarmalar çıkardı. Gaziler belediyenin tutumunu, vefasızlık olarak niteledi.