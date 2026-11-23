Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! Son 5 ayda 3'ü Türkiye'de olmak üzere 4 önemli zirve düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi” belgeselini yayımladı. Son beş ayda üçü Türkiye'de, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirveyi konu alan belgeselde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yaptığı kritik görüşmeler ve zirvelerden özel görüntüler yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, belgeselin Türkiye'nin küresel diplomasideki rolünü ortaya koyduğunu belirtti.