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Kuş avlarken tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kuş avlarken tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 20:48
Olay, Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 arkadaş kuş avlamak için fındık bahçesine girdi. İddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş (14) vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kafkas Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken 2 arkadaşı ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı.
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Kuş avlarken tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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