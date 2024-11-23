Kuruyemiş dükkanında hırsızlık anı kamerada!

Batman’da, dün 04.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Hamidiler Caddesi'ndeki kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Dükkanın kapısını kırarak içeriye giren yüzleri maskeli 3 kişi, dakikalar içinde 40 bin lira, 2 dizüstü bilgisayar, sigara ve çok sayıda market ürününü yanlarında getirdiği torbalara doldurup, kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN