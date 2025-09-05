06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı
Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı

Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 23:27
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 Eylül Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında TARİŞ tarafından vatandaşlara ücretsiz üzüm suyu ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta yaklaşık 2 ton üzüm suyu dağıtıldı. Etkinliğe katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da vatandaşlarla birlikte üzüm suyu içti. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, kendi üzümlerinden ürettikleri içeceği halka sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı
Çorlu’da silahla vurulan şahıs yaralandı
Çorlu'da silahla vurulan şahıs yaralandı
Tekirdağ’da yelken şöleni sona erdi!
Tekirdağ’da yelken şöleni sona erdi!
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan kargo gemisi limana çekildi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan kargo gemisi limana çekildi
Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi
Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi
Tokat Zile’de ağaçlık alanda yangın
Tokat Zile’de ağaçlık alanda yangın
Mardin Nusaybin’de silahlı kavga!
Mardin Nusaybin’de silahlı kavga!
Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi
Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi
Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı
Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı
Yalova’da süper meyve aronya hasadı başladı
Yalova’da “süper meyve” aronya hasadı başladı
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Cami tuvaletinde kanlı kavga: 1 ağır yaralı
Zonguldak’ta 42 kaçak ocak kapatıldı!
Zonguldak’ta 42 kaçak ocak kapatıldı!
Denizde kurtarıldı, karada yakalandı!
Denizde kurtarıldı, karada yakalandı!
Daha Fazla Video Göster