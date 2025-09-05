Kurtuluş coşkusu üzüm suyu ile taçlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 Eylül Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında TARİŞ tarafından vatandaşlara ücretsiz üzüm suyu ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta yaklaşık 2 ton üzüm suyu dağıtıldı. Etkinliğe katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da vatandaşlarla birlikte üzüm suyu içti. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, kendi üzümlerinden ürettikleri içeceği halka sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN