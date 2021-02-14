Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Buran, "Mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımıza tüm yetkililere, şirketimize bize desteklerinden dolayı bizi oradan kurtardığı için devletimizin sonsuz desteklerine çok teşekkür ederiz." dedi.