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Kurtarılan denizciler yurda döndü! Korsanlar tarafından kaçırılan denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 16:22
Güncelleme:14.02.2021 16:25
Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Buran, "Mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımıza tüm yetkililere, şirketimize bize desteklerinden dolayı bizi oradan kurtardığı için devletimizin sonsuz desteklerine çok teşekkür ederiz." dedi.

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