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Kurtarılan denizciler yurda döndü! Korsanlar tarafından kaçırılan denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan denizciler yurda döndü. Ailelerine kavuştu. 20 günlük esarette neler oldu? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları aktardı. Bilecikli denizci Gökhan Buran yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
Buran, "Mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımıza tüm yetkililere, şirketimize bize desteklerinden dolayı bizi oradan kurtardığı için devletimizin sonsuz desteklerine çok teşekkür ederiz." dedi.