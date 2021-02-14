Kurtarılan Türk gemiciler İstanbul'a getirildi!



Geminin kaptanı ise: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Büyükelçiliğe çok teşekkür ediyoruz. Bu hassas durumda bize çok yardımları oldu. Çok hassasiyet gösterdiler. Ülkemize dönebilmemiz için her türlü fedakarlığı yaptılar. Çok şükür buradayız, ailemizin yanındayız. Başımızda sürekli silahlı adamlar vardı fakat fiziksel olarak kötü bir muamele görmedik" dedi.