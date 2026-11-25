70 yıl sonra yeniden inşa ediliyor! Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin hikayesi

İstanbul'un Karaköy semtinin hafızasında önemli bir yere sahip olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, yaklaşık 70 yıl sonra yeniden inşa ediliyor. Geçmişi 1670 yılına uzanan ve 1903'te İtalyan mimar Raimondo D'Aronco tarafından yeniden inşa edilen tarihi cami, 1950'li yıllarda meydan ve yol düzenlemeleri kapsamında yıkılmıştı. Taşlarının Kınalıada'ya taşınması planlanan tarihi yapı, şimdi yeniden İstanbul'a kazandırılıyor.