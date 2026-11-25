Eskişehir'deki helikopter kazasında son durum! Şehitlerimizin naaşları Ankara'ya gönderildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 5 askerimiz şehit oldu. Dün akşam saat 18.50 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler incelemelerini tamamladı. Şehitlerimizin naaşları Ankara'ya gönderilirken helikopter enkazı, kaza kırım ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırılacak. A Haber muhabiri Fatih Mısır, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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