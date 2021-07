Kurban pazarının gözdeleri oldular! İşte fiyatları

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında birer tonluk 'Herkül' ve 'Albay' isimli boğalar, 25'er bin TL'ye alıcılarını bekliyor. Devasa görüntüleriyle oldukça dikkat çeken kurbanlıklara ilgi oldukça yüksek.

Sandıklı'da her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu kez kurbanlık satışları için kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri satışlardaki durgunluk, yem ve saman fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi oldu. Pazarda büyükbaş hayvanlar, 6 ile 25 bin TL arasında, küçükbaşlar ise bin ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.



Pazarda, Kamil Türkavcı'ya ait 'Herkül' ve Mustafa Kaplankıran'a ait 'Albay' adlı boğalar, canlı birer tonluk ağırlıkları ve görünümleriyle ilgi odağı oldu. İkisi de 2,5 yaşında olan boğalar 25 bin TL'ye alıcılarını beklerken bazı vatandaşlar boğalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



'KENDİMİZ BESLEDİK'

Yıllardır hayvancılık yaptığını belirten Kamil Türkavcı (39), "Boğamızın ismini 'Herkül' koyduk. Kendimiz besledik. Kendi hayvanımız. 2,5 yaşında çapayı çıkarmış durumda. Canlı olarak bir ton ağırlığında, fiyat olarak 25 bin TL civarında düşünüyoruz" dedi.



'AĞIRLIĞI BİR TONA YAKIN'

Mustafa Kaplankıran (36) da "Danamızın ismi Albay. Canlı bir tona yakın ağırlığı geldi. Tam 2,5 yaşında. Müşteriye dişlerin çapasını da gösterebiliriz. 25 bin TL'ye vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



'FİYATLAR GEÇEN YILLA AYNI AMA YEM İKİ KATINA ÇIKTI'

Büyükbaş yetiştiricisi Okan Kalkan (36), "Geçen sene dana baskülde kilosu 25 ve 26 liraydı. Şimdi yine aynı. Geçen yıl en iyi yem 80 liraydı, bu sene en iyi yem 180 lira ama baskül fiyatımız aynı. Hatta daha düşük. Herkes zarar çalışıyor. Bekliyoruz. Satışlarımız yok" dedi.



'YEM VE SAMAN ÇOK PAHALI'

Bir başka hayvan yetiştiricisi İbrahim Manzar da "Yem ve balya fiyatları çok pahalı. Balyaların adedi 20 lira, yemlerin fiyatları ise 160 ile 180 bandında. Üretici sıkıntıda. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Bir yandan ithal et geliyor. Üreticiye sahip çıkılsın. Destek yapılsın. İthal et işine de son verilsin" ifadesini kullandı.