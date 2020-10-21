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Kufi hatla Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi! Eseri gören hayran kalıyor

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Giriş: 21.10.2020 17:24
Güncelleme:21.10.2020 17:24
Kufi hat sanatından yorumlanarak hazırlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi tamamlanmak üzere… Dr. Mehmet Hakan Sağlam tarafından yapılan eser Amerikan kongre binasına asılacak. 7 bin 800 harften oluşan ve ahşap üstüne oyularak hazırlanan eser görenleri kendine hayran bırakıyor.

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