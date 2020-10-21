Kufi hatla Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi! Eseri gören hayran kalıyor

Kufi hat sanatından yorumlanarak hazırlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi tamamlanmak üzere… Dr. Mehmet Hakan Sağlam tarafından yapılan eser Amerikan kongre binasına asılacak. 7 bin 800 harften oluşan ve ahşap üstüne oyularak hazırlanan eser görenleri kendine hayran bırakıyor.