Kudüs’ün tapu kayıtları Türkiye’de

Giriş: 02.11.2025 15:34
Bebek katili Netenyahu'nun Kudüs çıkışına en net yanıtı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 400 yıl boyunca Kudüs'ü koruyan Osmanlı Devleti buradaki tüm mülklerin tek tek kayda aldı. Ve o tapu kayıtları da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivler dairesinde saklanıyor. İşte "Kudüs kimin toprağı?" sorusunun en net yanıtını gösteren tapu kayıtları...
