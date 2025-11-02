02 Kasım 2025, Pazar
Kudüs’ün tapu kayıtları Türkiye’de
Bebek katili Netenyahu'nun Kudüs çıkışına en net yanıtı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 400 yıl boyunca Kudüs'ü koruyan Osmanlı Devleti buradaki tüm mülklerin tek tek kayda aldı. Ve o tapu kayıtları da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivler dairesinde saklanıyor. İşte "Kudüs kimin toprağı?" sorusunun en net yanıtını gösteren tapu kayıtları...