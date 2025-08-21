Küçük bebek 5’inci kat balkonundan düştü

Olay, 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Asaf A. isimli 1 yaşındaki bebek, 5 katlı apartmanın beşinci katındaki evinden balkonundan kaldırıma düştü. İlk yardımı çevredeki vatandaşlar yaparken, Ali Asaf, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 1 yaşındaki Ali Asaf'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

