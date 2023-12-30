30 Aralık 2023, Cumartesi
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Kristal kar diyarı: Sarıkamış! Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu
Sarıkamış kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 3 günlük tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti. Kar kalitesi dünyaca ünlü Alp Dağları'ndaki kristal kar kalitesiyle aynı. Peki Kayak merkezlerinde hafta sonu nasıl geçiyor, yoğunluk var mı? Kars'taki Sarıkamış kayak merkezinden gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.