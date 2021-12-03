Kovid-19 salgınında iki yıl geride kaldı! Dünyada 5 milyon insan öldü | İşte en fazla haber olan başlıklar

Dünya genelinde 5 milyonun üzerinde cana mal olan koronavirüs salgınında 2 yıl geride kaldı. İlk vaka 1 aralık 2019 yılında Çin'in Vuhan kentinde görüldü. Türkiye ise koronavirüs ile 11 Mart 2020'de tanıştı. Küresel salgın 730 günde 114 milyonun üzerinde haber ile türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı oldu.

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