Koronavirüse karşı hangi gıdalar tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı |Video

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken virüsten korunma yolları da sıklıkla gündeme geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve zarar veren besinleri Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan A Haber’e değerlendirdi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve zarar veren besinleri Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan A Haber'e değerlendirdi.

"ÇÖREK OTU VE YOĞURT BÜTÜN VİRÜSLER İÇİN KİLİT BESİNDİR"

Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan: "Bağışıklık sistemini yavaşlatan ürünler şeker, tuz ve paketlenmiş gıdalardır. Şu anda koronavirüsten ölen sayısı %2 civarındadır. Bu konu ile ilgili çalışma yapan kurumun verilerine göre normal gripten ölen insan sayısı çok daha fazladır fakat buradaki fark şudur koronavirüs çok kolay bulaşmaktadır. Bu noktada en önemli şey bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktır. Bu ürünlerin başında sarımsak, limon, bal, zeytinyağı, polen, sumak, kırmızı biber, köri, pancar gibi besinler geliyor. Kış mevsimine uygun besinleri alarak tencere yemekleriyle beslenmek her zaman çok önemlidir. Bizim için virüsten korunma noktasındaki kilit besinler çörekotu ve yoğurttur. Bunları karıştırarak her türlü virüse karşı direnç sağlayabiliriz. Bu noktada bir diğer besinimiz ise dut pekmezidir. Bu üründe kemik iliğindeki kan hücresini daha verimli şekilde üretmeyi sağlayacaktır. Bedeninizin kimyasına uyumlu şekeri tüketirseniz, beyniniz ve bağışıklık sisteminiz o şekeri savunma amaçlı kullanacaktır. Fakat dışarıdan işlenmiş şeker kullanırsanız o zaman bağışıklık sisteminiz düşecektir. Doğal şeker bizim için her zaman çok önemlidir çünkü bunlar şeker ile birlikte antioksidan içermektedir." şeklinde konuştu.