Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.

Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.