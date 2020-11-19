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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 19.11.2020 11:59
Güncelleme:19.11.2020 13:33
Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.

Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.

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