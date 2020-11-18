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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse karşı adaçayı - ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüse karşı çörekotu ve kekik yağı mucizesi! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de tarif etti Koronavirüse karşı adaçayı - ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüse karşı çörekotu ve kekik yağı mucizesi! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de tarif etti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında "Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır" ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı. Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında
"Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır" ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR AKTARLARIN VERDİĞİ TARİFE DİKKAT!
Adaçayı ile ebegümeci
1'e 3 oranında kullanılacak. Yani yaklaşık olarak 5-6 gram adaçayına 2-3 gram veya 3'te 1'i kadar 2 gram ebegümeci alacaksınız EBEGÜMECİ ÖYLE BİR BİTKİDİR Kİ...
Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bakın bu ebegümecini bizim insanlarımız bilmiyor. Ya acaba bu zehirli midir toksik etkili midir?
Ebegümeci öyle bir bitkidir ki bütün Akdeniz sahili bunu çok iyi bilir. Ebegümeci dediğiniz zaman bunu yaprakları çiçekleri sapları salatanın içine doğranır. Kısırın yanında bulunmaz bir nimettir. Hatta yaprakları haşlanır ve bunlar kısırın üstüne kapata kapata yersiniz. Dolma yaparsınız yani ebegümeci böyle bir bitki. ACABA ZARAR VERİR Mİ? Yeni duyulduğu için insanlar ya acaba bana zarar verir mi diye düşünüyor. Kesinlikle onun bir özelliği daha var hareketli bağırsak sendromunda etkilidir. Yani bağırsakları hareketler olanlar için bunu söylüyorum. RESMEN KAYITLI BİTKİLERDİR
Bunun dışında ebegümecinde bilinmesi gereken bir nokta daha var bu "Avrupa İlaç Ajansı
" (EMA - European Medicine Agency) var burada hem adaçayı hem de ebegümeci kayıtlı yani antibakteriyel ve antiviral olduğu zaten biliniyor. Bunlar Avrupa Birliği'nde ilaç ajansında resmen kayıtlı bitkilerdir. Yani insanların rahatlıkla kullanabileceği.