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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Virüssavar bitkiler neler? Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? Virüssavar bitkiler neler? Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır?
Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 13:34
Can almaya devam eden ve bulaş gücü de artan koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Virüsten nasıl korunulur? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Virüsten koruyan kürler yapmak mümkün mü? Koronavirüsten koruyucu ağız gargarası nasıl yapılır? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR EN ETKİLİ KÜR... Koronavirüsten korunmak için en etkili kür insanın kendi bağışıklık sistemini doğru beslemesidir. En önce beslenmeye dikkat etmesidir. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak karbonhidrattan ve işlenmiş gıdadan uzak durmak son derece önemli. Fitoterapinin yani bitkilerle tedavinin de koronavirüsün üzerinde son derece büyük etkileri var.
Önümüzde çeşitli bitkiler görüyorsunuz. Bunların hepsi antiviral ve bağışıklık sitemini güçlendiren bitkiler.
Zerdeçal, karanfil, zencefil, kekik, biberiye, yeşil çay, ıhlamur ve adaçayı bunu gibi daha pek çok bitki var. Ama bunlar bizim ülkemizde kolayca bulunabilen bitkiler. Dolayısıyla bu bitkilerden faydalanmak mantıklı. Zerdeçal: Virüsün hem hücre içine girmesine engeller hem de antiviral etkisiyle hastalığın tedavisinde faydalıdır. Karanfil: Güçlü bir antimikrobiyaldir. Güçlü antioksidan etkileri vardır. Özellikle metroya binenlerde kalabalık ortamlarda çalışanlarda ağzında bir tane iki tane karanfil taşımalarını tavsiye ediyorum. Kekik: Antiviral ve güçlü antioksidandır. Zencefil: Bizim koronavirüste tedavide bile tavsiye ettiğimiz bitkilerimizden bir tanesidir. Biberiye hakeza öyle.. Yeşil çay: Çok güçlü antimikrobiyaldir. Yemeklerden sonra içmek son derece etkili olacaktır. Adaçayı ve ıhlamur: Çok güçlü antiviraldir. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER! HEPSİ BİRBİRİNDEN FAYDALI
Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sisteminin kuvvetli olması daha da önem kazandı. Sonbaharın gelişi ve önümüzdeki günlerde havaların soğuyacak olması kış hastalıklarını da artıracak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım anlattı.