Önümüzde çeşitli bitkiler görüyorsunuz. Bunların hepsi antiviral ve bağışıklık sitemini güçlendiren bitkiler. Zerdeçal, karanfil, zencefil, kekik, biberiye, yeşil çay, ıhlamur ve adaçayı bunu gibi daha pek çok bitki var. Ama bunlar bizim ülkemizde kolayca bulunabilen bitkiler. Dolayısıyla bu bitkilerden faydalanmak mantıklı.