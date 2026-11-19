Trump'tan Şi Cinping'e dikkat çeken jest! Yürüyen merdivende elini tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e dikkat çeken bir jest yaptı. Yürüyen merdivende Şi Cinping'in elinden tutarak kendisine yardımcı olan Trump'ın bu hareketi, iki lider arasında samimi görüntülere sahne oldu. ABD ile Çin arasında ticaret ve teknoloji alanındaki anlaşmazlıklar devam ederken zirvede yaşanan bu anlar dikkat çekti.